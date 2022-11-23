Ликуд и союзники используют теракты в Иерусалиме для поднятия градуса коалиционных переговоров — СМИ

Террористическая атака в Иерусалиме придала переговорам новый импульс для формирования нового правого правительства во главе с Биньямином Нетаниягу.

Партия «Ликуд» и ее правые союзники используют теракты в Иерусалиме, чтобы придать новую остроту переговорам по созданию коалиции.

Об этом говорится в материале The Times of Israel.

Отмечается, что, по мнению лидеров «Ликуда», общественность ожидает, что разногласия будут отложены в сторону, чтобы быстро сформировать правительство и бороться с террором, а «Смотрич призывает Нетаниягу созвать глав партий».

«Партия «Ликуд» и главы ультраправых партий «Религиозный сионизм» и «Оцма Иегудит» призвали к скорейшему завершению переговоров о новом правительстве, чтобы дать им возможность бороться с террором после смертоносного двойного взрыва в Иерусалиме в среду утром», — пишет издание.

Как известно, коалиционные переговоры затянулись на фоне ссор из-за назначений и законодательных приоритетов, но террористическая атака в Иерусалиме придала переговорам новый импульс для формирования нового правого правительства во главе с Биньямином Нетаниягу.

«В этот сложный для безопасности период пришло время отложить в сторону личные амбиции, объединиться и сформировать национальное правительство, которое восстановит безопасность Израиля. Это то, чего общественность справедливо ожидает от нас», — говорится в распространенном среди журналистов заявлении «Ликуда».

Ранее Курсор писал, что спикер Кнессета сделал заявление в связи с терактом в Иерусалиме.

Кроме того, полиция сообщила, какие бомбы привели к взрывам в Иерусалиме.

Напомним также, что взрывы в Иерусалиме финансировал лидер ХАМАС в Турции — экс-координатор по безопасности Израиля в ПА.