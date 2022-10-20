Соглашение о заработной плате учителей школ: озвучены суммы

Вчера вечером, после длительных переговоров министр финансов, министр образования и генеральный секретарь профсоюза учителей подписали соглашение между государством и профсоюзом. Заработная плата преподавателей школ будет увеличена в два этапа: в январе 2023 года (включает ретроактивное возмещение с сентября 2022 года) и в сентябре 2023 года. В нынешнем учебном году начальная ставка будет равняться 8207 шекелей, а со следующего учебного года – 9000 шекелей. Кроме того, в ноябре и декабре 2022 года каждому учителю будут выданы авансы в размере 1000 шекелей в месяц (500 шекелей учителям, на которых не распространяется действие программы «Офек хадаш»). Надбавки за дополнительные должностные нагрузки также будут выплачиваться поэтапно в зависимости от суммы надбавки и того, как определяется ее стоимость. В рамках переговоров достигнута договоренность о корректировке графика каникул: учебные заведения будут работать в дни «исру-хаг», Лаг ба-Омер и пост Эстер, а выходные будут перенесены на дни между Йом-Киппур и Суккот. Учителям будут предоставлено два выходных дня на выбор. Изменения в графике начнутся в следующем учебном году. Договорено о значительном повышении зарплат начинающих учителей и воспитательниц детских садов (они будут начинаться с 9000 шекелей), а также директоров школ (с 19 000 шекелей). Надбавки к зарплате: преподавателям со стажем доплачивается не менее 1100 шекелей, начинающим учителям полагается «бонус за усердие» в размере 10.000 шекелей после трех лет работы в системе. Надбавки за дополнительные должностные нагрузки:

▪ за классное руководство – от 1000 шекелей или в процентах от заработка (большее из двух);

▪ за руководство параллелью, должность второго замдиректора или руководство младшими классами: от 1100 шекелей или в процентах от заработка (большее из двух);

▪ за работу консультантом надбавка повысится с 12% до 18%;

▪ предусмотрена надбавка воспитательницам и руководительницам детских садов, в которых интегрированы дети с особыми потребностями.

Минимальный объем ставки будет постепенно повышен до 80%. Директора школ получат специальную гибкую «корзину вознаграждений» и смогут отмечать лучших учителей премиями в размере 400-1000 шекелей за проявленную инициативу и выполнение дополнительных должностных обязанностей. Директорам также дается возможность найма учителей не из системы просвещения по индивидуальному контракту. Процедура увольнения учителей, не подходящих школе, будет упрощена. Подписью под соглашением профсоюз учителей считает свои претензии исчерпанными и отказывается от забастовок до 31.12. 2026 года.

Министр финансов Авигдор Либерман: «Я рад, что в результате длительных переговоров нам удалось подписать соглашение о повышении заработной платы учителей на десятки процентов. Это соглашение дает директорам школ управленческую гибкость, поощряет качество преподавания, усердие и достижения, а не только выслугу лет. Мы также добились синхронизации каникул учащихся и выходных дней родителей. Я благодарю министра образования д-ра Ифат Шаша-Битон, генерального секретаря профсоюза учителей г-жу Яффу Бен-Давид, генерального директора министерства образования г-жу Далит Штаубер и, конечно же, управляющего департаментом заработных плат минфина г-на Коби Бар-Натана и всех профессионалов моего министерства за ответственный и разумный подход к заключению соглашения».