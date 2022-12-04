Солдат Гивати освобожден из военной тюрьмы Неве-Цедек

«Солдат намерен оставить этот инцидент в прошлом и вернуться к службе в качестве бойца», — заявил его адвокат Офир Штайнер.

Боец бригады Гивати, приговоренный к заключению в военную тюрьму после того, как применил силу к левому активисту в Хевроне и заявил, что «Бен-Гвир наведет здесь порядок», был освобожден из военной тюрьмы Неве-Цедек утром, 4 декабря.

Об этом сообщает 7 канал.

На пути к выходу солдат встретился с адвокатом Офиром Штайнером, членом правозащитной организации «Хонейну», который представляет его интересы.

«Я сопровождал по дороге домой солдата, получившего отпуск, которого он определенно заслуживает после всего инцидента», — прокомментировал адвокат.

«Солдат намерен оставить этот инцидент в прошлом, он хочет вернуться к службе в качестве бойца. Он передал сообщение своим командирам, что хочет вернуться, чтобы помогать народу Израиля. Мы надеемся, что военная система примет правильное решение, чтобы этот инцидент остался позади, и, в частности, позволил отбывшему наказание военнослужащему вернуться в строй», — добавил адвокат.

Ранее солдат уже отвечал, как все это произошло: «Я не хотел говорить ничего политического и не хотел вести себя неподобающим солдату образом. Я ответил ему на том же языке, что и он говорил. Он сказал, что я – «солдат Бен-Гвира», и я сказал ему, если я буду его солдатом, то он наведет здесь порядок. Я также объяснил генерал-майору, что ни в коем случае не собирался говорить о Бен-Гвире что-то политическое».

Солдат обращался в письме к командиру бригады и генералу командования Центрального округа с просьбой о смягчении приговора. Его просьбу удовлетворили и смягчили наказание до шести дней.

Ранее Курсор писал, что боец Гивати обратился к общественности: Меня превратили в преступника.

Также мы сообщали, что Бен-Гвир прокомментировал приговор солдату, напавшему на активиста в Хевроне.