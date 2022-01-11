Девушка-солдат ЦАХАЛа организовала с арабами банду для вымогательств денег у израильтян

В СМИ сообщили, что 20-летняя военнослужащая из Афулы и еще пять арабов организовали преступную группировку.

К счастью, всех предполагаемых причастных уже арестовала полиция. Так, они подозреваются в вымогательствах на сумму более 1 миллиона шекелей посредством фиктивных публикаций от имени банка Леуми, а также в физических угрозах израильтянам.

Об этом сообщили на телеграм-канале «Голос Израиля» .

Администраторы канала также сообщили, что девушка контактировала с неким арабским жителем с севера Израиля. Подробности этого дела пока не разглашаются.

Ранее Курсор сообщал, что полиция задержала троих жителей Яффо за то, что они закидали дом светошумовыми гранатами.

Кроме того, мы писали, что полиция арестовала 40 человек во время масштабной операции по борьбе с наркоторговцами.

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