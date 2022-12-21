Солдата ЦАХАЛа обвиняют в краже боеприпасов с армейских баз

Солдата ЦАХАЛа отдадут под суд за систематическую кражу и продажу боеприпасов на армейских базах. Его обвиняют по 20 статьям уголовного кодекса, в то числе в преступном сговоре, незаконном использовании оружия, преступном использовании служебной информации, помощи в совершении преступления и попытке помешать следствию.

Об этом сообщает israelinfo.

Согласно обвинительному заключению, поданному в военный трибунал Северного округа, военнослужащий украл патроны на пяти военных базах, на которых служил. Он планировал украсть еще 50 тысяч патронов: солдат предложил 21-летнему бедуину из Тубы-Зангарии Тамеру Бин-Маджд Хайбу обменять 50 тысяч украденных им патронов на автоматическую винтовку М-16. Он пытался подбить сослуживцев на кражу патронов.

Обвиняемый был задержан в результате расследования кражи боеприпасов на базе «Цнобар» на Голанских высотах. В середине ноября там украли около 70 тысяч патронов и гранаты. Тогда же полиция сообщила о задержании нескольких жителей Тубы-Зангарии. Обвинительное заключение против бедуина было подано в суд три дня назад.

«Этот солдат создал настоящий завод по краже боеприпасов. Он пришел в армию служить не государству, а уголовникам. Я в жизни не сталкивался с таким размахом воровства патронов в армии, — прокомментировал обвинение высокопоставленный полицейский Северного округа. — Это продолжалось не меньше года. Задержание бедуина из Тубы-Зангарии открыло ящик Пандоры. В результате мы задержали солдата, служившего раньше на базе «Цнобар».

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