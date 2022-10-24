Солдата ЦАХАЛа отстранили от службы за превышение полномочий при операции в Хевроне

Начальник штаба Авив Кохави прокомментировал инцидент о насилии над палестинцем: «Это серьезный инцидент, который вопиющим образом отклоняется от ценностей ЦАХАЛа».

Офицер ЦАХАЛа вместе с еще одним солдатом были отстранены от оперативной деятельности после операции в Хевроне.

Начальник штаба Авив Кохави заявил о начале внутреннего расследования ЦАХАЛ, поскольку солдат применил жестокое насилие по отношению к палестинцу после того, как между ними вспыхнула ссора.

Поскольку находившийся рядом офицер и еще один военнослужащий не предприняли никаких действий для предотвращения инцидента, то их поведение также будет проанализировано.

После проведения предварительного расследования Генеральная прокуратура отстранила причастных к инциденту от оперативной деятельности, кроме того, было начато расследование минобороны. По завершении расследования его выводы будут переданы на рассмотрение в Военную прокуратуру.

Начальник штаба Авив Кохави прокомментировал инцидент и сказал: «Это серьезный инцидент, который вопиющим образом отклоняется от ценностей ЦАХАЛа, духа ЦАХАЛа и норм, ожидаемых от солдат ЦАХАЛа и их командиров».

Ранее Курсор информировал, что ЦАХАЛ радикально меняет политику касательно аванпостов и поселений.

Напомним, мы сообщали, что жена мэра города на севере арестована по подозрению в шантаже бизнесмена. Подозреваемую доставят в мировой суд в Хайфе, где потребуют продления ее содержания под стражей.

Также Курсор писал ранее, что полиция арестовала мужчину из Кафр-Каны, который угрожал Бен-Гвиру.