Солдаты ЦАХАЛ застрелили бедуинов при попытке переправить наркотики

14 декабря военнослужащие ЦАХАЛа застрелили бедуинов возле горы Хариф в Негеве при попытке переправить наркотики с Синая.

Об этом сообщает Kan News.

Армия обороны Израиля в данный момент расследует этот инцидент.

Ранее стало известно, что агенты под прикрытием арестовали в деревне Салиме, возле Шхема, разыскиваемого офицера военной разведки Палестинской автономии Абд аль-Ислама Исса.

«Курсор» сообщал, что 7 декабря ЦАХАЛ успешно предотвратил очередную попытку контрабанды наркотиков на границе с Египтом, в рамках чего было изъято примерно 140 килограмм неустановленного вещества. Согласно предварительной оценке, его стоимость составляет 6 миллионов шекелей.

Правоохранители не произвели какие-либо аресты. Вероятно, подозреваемые просто бросали посылки через забор безопасности, после чего скрылись в Египте.

Помимо этого глава ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави рассказал, что в ноябре Израиль атаковал колонну грузовиков с иранским оружием вдоль сирийско-иракской границы. Он не указал точное время, но, вероятно, подразумевал нападение в Сирии, рядом с иракской границей, которое многие журналисты приписали Израилю.

С помощью каравана перевозили из Ирака в Сирию иранское оружие (например, мощные ракеты), а также примерно дюжину членов Корпуса стражей исламской революции и других сил. Все они были убиты.

По словам Кохави, ЦАХАЛ имеет «идеальную разведку», которая помогла поразить «грузовик номер 8» из каравана из 25 грузовиков. Подробнее об этом читайте в нашем материале.