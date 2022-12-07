ЦАХАЛ сорвал поставку контрабандного груза стоимостью 6 млн шекелей

16:13, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: Depositphotos.com

Никаких арестов не производилось.

В среду, 7 декабря, солдаты ЦАХАЛа предотвратила очередную попытку контрабанды наркотиков на границе с Египтом. 

Об этом сообщает издание Maariv. 

Силы Армии обороны Израиля изъяли около 140 килограмм неустановленного вещества, стоимость которого, по предварительной оценке, составила 6 миллионов шекелей. 

Никаких арестов не производилось. Подозреваемые, судя по всему, швыряли посылки через забор безопасности. Им удалось скрыться в Египте. 

«Курсор» писал ранее, что солдаты ЦАХАЛа из бригады Паран арестовали на границе с Египтом 10 подозреваемых в контрабанде наркотиков. Злоумышленники были переданы в ШАБАК и полицию для допроса.  

Еще мы писали, что израильские военные пресекли очередную попытку контрабанды запрещенных веществ. Подозреваемый пытался переправить их в страну из Египта. Бойцы задержали его и изъяли около 22 кг наркотиков.  

Напомним, что Силы Армии обороны Израиля предотвратили очередную контрабанду наркотиков из Египта на сумму 800 тысяч шекелей, которые были переданы сотрудникам полиции. 

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