Солдаты ЦАХАЛа на сирийской границе ранили нарушителя: подробности

Сегодня, 19 сентября, на сирийской границе на Голанских высотах произошел инцидент, в ходе которого был ранен нарушитель.
Об этом сообщает издание News.israelinfo.
Наблюдательница ЦАХАЛа заметила, как четверо неизвестных подошли к пограничному забору и начали бросать на израильскую территорию предметы. По тревоги были подняты подразделения сил Армии обороны Израиля.
Солдаты выдвинулись за пограничное заграждение, окружили группу нарушителей и начали действовать в соответствии с протоколом задержания подозреваемых. Один нарушитель был ранен. У него не было при себе оружия.
Пострадавшего на вертолете госпитализировали в медицинское учреждение «Зив» в Цфате. Медики сообщили, что пуля попала в живот и сириец находится в тяжелом состоянии.
«Курсор» писал ранее, что прошлой ночью в Иудеи и Самарии прошла операция «Волнорез», в ходе которой солдаты ЦАХАЛа задержали 14 лиц, подозреваемых в террористической деятельности. В ходе операции произошли небольшие столкновения. Среди израильских военных потерь и пострадавших нет.
Еще мы писали, что в ночь на понедельник, 19 сентября, недалеко от деревни Хавара, расположенной на юге от Шхема, был расстрелян израильский автомобиль. В результате нападения никто не пострадал.