Солдаты ЦАХАЛа на сирийской границе ранили нарушителя: подробности

Четверо неизвестных приблизились к границе и начали бросать в сторону израильской территории предметы. По тревоге были подняты подразделения ЦАХАЛа.

Сегодня, 19 сентября, на сирийской границе на Голанских высотах произошел инцидент, в ходе которого был ранен нарушитель.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Наблюдательница ЦАХАЛа заметила, как четверо неизвестных подошли к пограничному забору и начали бросать на израильскую территорию предметы. По тревоги были подняты подразделения сил Армии обороны Израиля.

Солдаты выдвинулись за пограничное заграждение, окружили группу нарушителей и начали действовать в соответствии с протоколом задержания подозреваемых. Один нарушитель был ранен. У него не было при себе оружия.

Пострадавшего на вертолете госпитализировали в медицинское учреждение «Зив» в Цфате. Медики сообщили, что пуля попала в живот и сириец находится в тяжелом состоянии.

«Курсор» писал ранее, что прошлой ночью в Иудеи и Самарии прошла операция «Волнорез», в ходе которой солдаты ЦАХАЛа задержали 14 лиц, подозреваемых в террористической деятельности. В ходе операции произошли небольшие столкновения. Среди израильских военных потерь и пострадавших нет.

Еще мы писали, что в ночь на понедельник, 19 сентября, недалеко от деревни Хавара, расположенной на юге от Шхема, был расстрелян израильский автомобиль. В результате нападения никто не пострадал.