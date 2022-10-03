Сообщения выглядят убедительно: израильтян предупредили о мошенниках

Этот вид мошенничества существует уже несколько лет, но с каждым разом он совершенствуется.

Израильтян предупредили о мошенниках, которые отправляют ложные сообщения якобы от Почты Израиля с целью похищения данных кредитных карточек.

Об этом сообщает издание «Детали».

Граждане начали получать сообщения, в которых их просят отплатить таможенную пошлину за посылку. При этом выглядят уведомления очень убедительно, потому что на них, в частности, присутствует логотип Почты Израиля.

Израильтянка Сарит Якобы, оплатившая пошлину после получения такого сообщения, рассказала, что позже стала получать уведомления о покупках по кредитке, которые она не совершала. Сначала суммы были небольшие, а потом выросли до тысячи шекелей.

Эксперты отмечают, что такой вид мошенничества давно существует, но постоянно совершенствуется. В прошлом злоумышленники писали на неграмотном иврите, поэтому легко можно было распознать, что граждан кто-то пытается обмануть, рекомендуя перейти на подозрительный сайт. Но изощренность мошенников возрастает.

Израильтяне получают сообщения с настоящего номера Почты Израиля, и оно выглядит как продолжение цепочки сообщений от почты.

Чтобы не попасть на удочку злоумышленников, граждан просят после получения такого сообщения или электронного письма, ввести номер посылки на сайте Почты Израиля. Если речь идет о фальшивом сообщении, тогда она не будет найдена.

«Курсор» писал ранее, что житель Тель-Авива задержан за присвоение тысячи шекелей.