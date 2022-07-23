Стало известно, сколько водителей в Израиле регулярно превышают скорость

По данным одной группы по безопасности дорожного движения, с начала 2022 года на дорогах страны погибли 176 человек.

Согласно данным Центрального статистического бюро, более трех четвертей израильтян опасаются попасть в автомобильную аварию, и более половины водителей регулярно превышают установленную скорость более чем на 10 км.

Опрос также показал, что около четверти респондентов иногда читают текстовые сообщения за рулем, а 41% иногда садятся за руль, когда очень устали. Было опрошено 7 416 участников дорожного движения в возрасте от 20 лет и старше для опроса. Выяснилось, что 76% боятся попасть в аварию в качестве водителя, пассажира или пешехода.

70% опасались, что это будет авария, вызванная другим участником дорожного движения. Среди респондентов 6,6% заявили, что попали в аварию за последние 12 месяцев. В целом 21% водителей сказали, что чувствуют себя «в полной безопасности», 47% сказали, что чувствуют себя «в безопасности», а 32% не чувствуют себя в безопасности.

Среди водителей-мужчин 29% заявили, что не чувствуют себя в безопасности, а среди женщин этот показатель вырос до 36%. Подавляющее большинство людей старше 20 лет (91%) заявили, что пристегивают ремни, когда находятся в машине, независимо от пола.

57% водителей признались, что превышали разрешенную скорость более чем на 10 км/ч на городских улицах, а 43% заявили, что никогда этого не делают. На междугородних автомагистралях 52% водителей заявили, что нажимают на педаль газа на скорости более чем на 20 км/ч выше разрешенной скорости, а 48% заявили, что не превышают ее настолько сильно. Треть водителей заявили, что не соблюдают надлежащую дистанцию ​​с другими транспортными средствами.

26% водителей заявили, что иногда читают текстовые сообщения, находясь за рулем, а 16% заявили, что иногда также пишут сообщения. Только 2,7% водителей часто разговаривают по телефону во время вождения, а не через динамик громкой связи, а 15% заявили, что иногда держат телефон во время разговора по телефону.

Среди водителей мотоциклов и скутеров 82% сказали, что не чувствуют себя в безопасности, 13% сказали, что чувствуют себя в безопасности, а 4,5% сказали, что чувствуют себя «в очень безопасности».

Только 5% водителей сказали, что они иногда проезжают на красный свет, а 95% сказали, что никогда этого не делают. Треть (33%) пешеходов заявили, что переходят дорогу даже на красный свет для пешеходов. Этот показатель был в два раза выше (39%) среди лиц в возрасте 20-44 лет, чем среди лиц в возрасте 65 лет и старше (20%).

Только 15% чувствовали себя «в полной безопасности» в качестве пешеходов, а 46% заявили, что чувствуют себя в безопасности. 37% заявили, что не чувствуют себя в безопасности, причем последние результаты справедливы для всех возрастных групп от 20 лет и старше.

Опрос показал, что 41% респондентов садятся за руль, когда «очень устали», 6% говорят, что это случается довольно часто, а 35% говорят «иногда» или «нечасто».

Почти половина, 47% респондентов, считают, что правительство делает недостаточно для обеспечения безопасности дорожного движения.

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Uber возобновит работу такси в Израиле. Компания будет конкурировать за пассажиров и водителей с Gett и Yango, вернувшись на местный рынок через 5 лет после ограничения. Uber был вынужден по решению суда в значительной степени прекратить работу в Израиле в 2017 году.

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