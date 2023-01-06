Соратник Нетаниягу раскритиковал одну из самых скандальных реформ правительства

Соратник Нетаниягу и американский юрист Алан Дершовиц, которого также называют «главным адвокатом» Израиля в мире, во вчерашнем интервью высказался о «реформах» правительства.

«Суд должен не отражать волю большинства, а защищать меньшинства. Если он ослаблен — таким людям, как я, будет сложно защищать международную политику Израиля во всем мире», — сказал он.

מקורבו של נתניהו ומבכירי המשפטנים בעולם, פרופ׳ אלן דרשוביץ, בראיון אמש על ה״רפורמות״ של הממשלה: ״ביהמ״ש לא אמור לשקף את רצון הרוב אלא להגן על המיעוטים, אם הוא יוחלש — אתקשה להגן גם על המדיניות הבינ״ל של ישראל ברחבי העולם״. pic.twitter.com/WwFXdSMGeG — מתן חודורוב (@MatanHodorov) January 4, 2023

Напомним, что другие высокопоставленные юридические лица предупредили, что предложения Левина по свдебной реформе представляют угрозу для Израиля. Читайте подробнее здесь.

Например, глава Коллегии адвокатов Израиля Ави Хими заявил на саммите, что через два года после нападения на Капитолий США Израиль «наблюдает нападение на израильский Капитолий — на Верховный суд».

Хими утверждает, что «общественность не голосовала за за подавление судов и тиранию. Нет либеральных стран без судебного надзора и ограничений власти режима», — сказал он.

Хими пообещал поддержать систему правосудия, заявив, что «если крепость суда падет, демократии больше не будет гарантий».

В среду лидер оппозиции Яир Лапид и другие деятели оппозиции предупредили о разрушении правительственной структуры Израиля, если предложения Левина станут законом.

«То, что представил Ярив Левин… это не правовая реформа, это угроза. Они угрожают разрушить всю конституционную структуру Государства Израиль», — сказал Лапид.

Лидер Аводы Мерав Михаэли обвинила коалицию в том, что она ведет себя как «мафия», и добавила: «Правые избиратели, это не то, за что вы голосовали. Они лишили вас защиты, которую дает вам Верховный суд».