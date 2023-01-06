Один из наиболее уважаемых израильских судей рассказал, какая реформа «задушит демократию»

Другие высокопоставленные юридические лица также предупредили, что предложения Левина представляют угрозу для Израиля.

Несколько наиболее уважаемых деятелей израильской судебной системы предупредили в пятницу, что планируемая реформа судебной системы, о которой на этой неделе объявил министр юстиции Ярив Левин, представляет собой серьезную угрозу демократическому характеру Израиля и правам меньшинств.

Предполагаемые изменения, изложенные Левиным на пресс-конференции в Кнессете в среду, резко ограничат полномочия Верховного суда, предоставят правительству контроль над отбором судей и упразднят юрисконсультов министерства, назначаемых генеральным прокурором.

Критики предупреждают, что запланированные шаги лишат судей роли единственного эффективного сдерживающего фактора власти правящего большинства. Сторонники утверждают, что решения суда об отмене законодательства или решения правительства подрывают волю израильских избирателей.

Бывший председатель Верховного суда Аарон Барак в комментариях к интервью Kan, которое выйдет в эфир в субботу вечером, сказал, что Левин, лоялист премьер-министра Биньямина Нетаниягу, «собрал все плохие предложения, сделанные за эти годы, и связал их в своего рода цепочку, которая задушит израильскую демократию».

Former chief justice: Judicial reform plan a chain that will strangle democracy https://t.co/qKrA5zxb5i — The Times of Israel (@TimesofIsrael) January 6, 2023

Барак сказал, что в контексте пересмотра конституции «нет ничего хуже» предложений Левина, сравнив их с «революцией с танками».

Бывший генеральный прокурор, вице-председатель Верховного суда Эльяким Рубинштейн, выступая на конференции Движения за качественное правительство, также заявил: «Я не сплю по ночам. Это не просто фигура речи. Я действительно беспокоюсь о характере страны».

Рубинштейн сказал, что существующие полномочия суда по пересмотру решений правительства обеспечивают защиту слабых «от произвольных решений и не должны быть отменены», предупредив при этом, что превращение юрисконсультов в лиц, назначаемых лично министром, политизирует государственную службу.

Бывший судья Верховного суда и бывший генеральный прокурор Менахем Мазуз заявил на той же конференции: «У нас нет прочной конституции, определяющей полномочия правительства и парламента, и у нас нет двух палат парламента, которые уравновешивают друг друга — только Кнессет, который эффективно контролируется правительством.

У нас нет федерального правительства, которое делит власть между центральным и местным руководством. У нас нет региональных выборов, которые дают независимую власть представителям общественности…

В такой реальности фактически в Израиле единственным органом, который может обуздать тиранию большинства, является правовая система. Эту ограничительную власть они хотят аннулировать».

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