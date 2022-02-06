Сорвана попытка нанести ущерб статусу Израиля в Африканском союзе

Выводы комитета будут представлены на конференции Африканского союза в 2023 году.
Министерство иностранных дел Израиля приветствовало этот шаг и заявило, что «принятие Израиля в Африканский союз в качестве наблюдателя отвечает явным интересам всех нас: и Израиля, и Африканского союза».
«Израиль придает большое значение расширению диалога и сотрудничества с Африканским союзом в соответствии с изменениями на Ближнем Востоке и важным выражением нашей совместной деятельности для будущего поколения континента», — говорится в сообщении МИД.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что на этой неделе «Закон о гражданстве» будет вынесен на первое чтение.
Правительство проголосовало вынесение на голосование в первом чтении «закона о гражданстве», внесенного министром внутренних дел Аелет Шакед.
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