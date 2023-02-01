Состояние офицера ЦАХАЛа ухудшается: озвучены новые подробности теракта в Иерусалиме

Родители говорят, что травмы Надава более сложны, чем казалось на первый взгляд.

Состояние здоровья офицера Армии обороны Израиля, пострадавшего в результате обстрела в прошлые выходные недалеко от Старого города Иерусалима, ухудшилось, сообщили его родители во вторник вечером.

По сообщениям СМИ, офицер, полное имя которого не разглашается, пребывает в тяжелом, но стабильном состоянии. Он находится под действием седативных средств и респиратора.

«Сегодня выяснилось, что ситуация с Надавом сложнее, чем мы думали», — сказали его родители. Они добавили, что проводятся углубленные обследования, «а это означает, что период реабилитации Надава будет дольше, чем мы ожидали, и что нам нужно много молиться».

Родители призвали провести публичную молитву у Стены Плача, на которой они также присутствовали. Они также попросили доброжелателей сократить свои визиты к офицеру в больницу.

Молебен транслировался в прямом эфире в Интернете организацией OneFamily, которая поддерживает семьи жертв террора. Десятки людей, невзирая на ненастную зимнюю погоду, пришли на богослужение.

Офицер парашютно-десантной бригады, который был не на службе во время нападения, открыл ответный огонь и сумел поразить стрелка — 13-летнего палестинца из Восточного Иерусалима — несмотря на полученные раны.

Отец офицера также серьезно пострадал в результате перестрелки. Оба получили огнестрельные ранения в верхнюю часть тела, по данным MDA и сотрудников медицинского центра Шааре Цедек, где они проходили лечение.

В воскресенье в иерусалимской больнице сообщили, что отца выписали в удовлетворительном состоянии.

Полиция сообщила, что нападавший подросток прибыл в район вооруженным и, по-видимому, совершил нападение в одиночку.

Нападение произошло через несколько часов после того, как семь человек были убиты и еще трое получили ранения в результате перестрелки в пятницу вечером в районе Неве-Яаков.

Читайте также: террористов перестанут кормить питами в тюрьмах: Бен-Гвир дал новый приказ.