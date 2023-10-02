Десятки демонстрантов пикетируют отель, где отдыхает чета Нетаниягу

Полиция на этот раз разрешила активистам протестовать на расстоянии 300 метров от резиденции премьер-министра.

Вечером в понедельник, 2 октября, к мошаву Неве-Атив, где расположились на отдых в отеле «Панда» премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой, приехали сотни противников судебной реформы.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что полиция на этот раз разрешила активистам протестовать на расстоянии 300 метров от резиденции премьер-министра.

Работники отеля сообщили журналистам, что крики и шум, производимые демонстрантами, хорошо слышны на территории отеля. В свою очередь протестующие утверждают, что количество демонстрантов во вторник увеличится.

הפגנה נגד הרפורמה המשפטית במושב נווה אטי"ב, מול מלונו של ראש הממשלה @rubih67 pic.twitter.com/ddd47WQkb4 — כאן חדשות (@kann_news) October 2, 2023

Ранее Курсор писал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его жена Сара в воскресенье, 1 октября, собирались вернутся на отдых в Неве-Атив, в тот же отель, где они останавливались полтора месяца назад.

В прошлый раз местные жители подали петицию в Верховный суд из-за нарушения свободы передвижения. Из соображений безопасности дорога на северные Голаны через мошав будет закрыта для движения транспорта на время отпуска пары.

Позже мы информировали о том, что отпуск Нетаниягу и его жены снова оказался в центре бури. Из соображений безопасности дорога к поселению будет закрыта для движения транспорта на время отпуска четы Нетаниягу. В прошлом жители Неве-Атива подавали петицию в Верховный суд, заявляя о нарушении их свободы передвижения.

Как сообщал Курсор, Нетаниягу показал совместное фото с женой на отдыхе.

Также мы писали о том, что Нетаниягу отложил отпуск и срочно вызвал на беседу начальника штаба Герци Халеви.