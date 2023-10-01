В Неве-Ативе, куда едут премьер-министр с женой, снова неспокойно.

Ожидается, что сегодня в воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его жена Сара отправятся в короткий отпуск в отель "Панда" в поселении Неве-Атив на севере Израиля. Как и в прошлый их отпуск в этом поселении, антиправительственные демонстранты готовят паре «прием».

Об этом пишет Maariv.

Из соображений безопасности дорога к поселению будет закрыта для движения транспорта на время отпуска четы Нетаниягу. В прошлом жители Неве-Атива подавали петицию в Верховный суд, заявляя о нарушении их свободы передвижения.

Кроме того, около двух недель назад секретариат поселения направил письмо в канцелярию премьер-министра с требованием отменить повторный отпуск пары в Неве-Ативе.

В письме говорится: «От вашего офиса ожидалось, что он будет действовать более чутко по отношению к гражданам страны, а не проявлять к ним недостаток заботы, особенно когда речь идет о гражданах, которые уже понесли значительный ущерб от предыдущих событий во время визита премьер-министра и его супруги в мошав».

«Важно подчеркнуть, что любой сценарий нарушит распорядок жизни в мошаве. Закрытие входа в поселение и ограничение движения транспорта будут нанести огромный ущерб свободе передвижения и туризму», — отметили в письме.

Курсор писал, что недавно Сара Нетаниягу попала в больницу — врачи раскрыли подробности.

Кроме того, мы сообщали, что в резиденции Нетаниягу произошел необычный инцидент.