Герцог выступил в Бундестаге: Еврейский народ – это народ, который помнит

Президент Герцог почтил память погибших во время Олимпиады в Мюнхене спортсменов и напомнил всем, что «угрозы существованию государства Израиль, неприемлемы».

Во вторник президент Герцог выступил в Федеральной палате представителей Германии по случаю 50-й годовщины теракта, повлекшего гибель израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене.

Он заявил: «Угрозы и действия тех, кто угрожает нашему существованию и хотят уничтожить Израиль, неприемлемы».

Он начал свою речь словами: «Сегодня я стою перед вами, но я не один. Я стою здесь как общественный представитель. Я стою здесь как президент Государства Израиль, суверенного и демократического национального государства. Я стою здесь как гордый сын еврейского народа. Я стою здесь, неся вместе с моим народом мечты и кризисы, боль и помазание, разрушение и смятение, которые переплелись друг с другом».

Герцог сказал: «Но выше всего этого я стою перед вами, поскольку несу с собой одну заповедь. Заповедь, которая рядом с «Десятью заповедями» и «Возлюби ближнего своего, как самого себя», является, пожалуй, самой высокой, самой ценной и обязательной библейской заповедью для каждого еврея, где бы он ни был: «Помни». Еврейский народ – это народ, который помнит.»

По словам президента Герцога, это важная и неотъемлемая часть идентичности еврейского народа. «Когда я ступаю на немецкую землю, я не могу не вспомнить и не вынуть из рюкзака фотоальбом моего народа, в котором переплелись бесчисленные фотографии с этого клочка земли», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что Герцог обратился к израильтянам перед вылетом в Германию.

Также мы сообщали, что Герцог осудил «беззубую» ядерную сделку с Ираном.