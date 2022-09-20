Сотрудник «Хадасса Эйн Керем» арестован по подозрению в краже лекарств

Несколько недель назад в отношении сотрудника клиники возникли подозрения, после чего была проведена скрытая операция по расследованию его действий.

Служба безопасности больницы «Хадасса Эйн Керем» арестовала сотрудника, подозреваемого в краже оборудования и лекарств.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что после того, как несколько недель назад в отношении сотрудника возникли подозрения, было принято решение провести скрытую операцию по расследованию его действий.

«Когда сотрудник понял, что его собираются задержать для допроса, он попытался сбежать из больницы. … Сотрудники службы безопасности взяли его под контроль и передали полиции», — говорится в сообщении.

Как сказал генеральный директор «Хадассы», профессор Йорам Вайс, сотрудники клиники «являются передовыми в системе здравоохранения Израиля, и никому не будет позволено разрушить их доброе имя и их профессионализм неправомерными действиями».

«Я благодарю службу безопасности за их профессиональную и точную работу, которая привела к аресту, и я верю, что правоохранительные органы будут действовать должным образом», — сказал Вайс.

Как сообщал Курсор, в аптеках и магазинах Израиля участились кражи детского питания. Так, из-за высоких цен многие родители не могут позволить себе купить детское питание, и это вынуждает их пойти на кражу. Генеральный директор и владелец сети Good Pharm Охад Сэндлер, что за последние месяцы их число значительно увеличилось.

Компании сообщают о росте количества украденных товаров на 30-45%, что приводит к тому, что магазины убирают детские товары из полок и запирают их за прилавками. Высокие цены вынуждают родителей воровать, чтобы прокормить своих детей.

Также Курсор информировал о том, что израильтянам рассказали, какую компенсацию можно взыскать за ошибку стоматолога.