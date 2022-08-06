В аптеках и магазинах Израиля участились кражи детского питания

Генеральный директор и владелец сети Good Pharm Охад Сэндлер отметил, что за последние месяцы количество краж в магазинах увеличилось на 35-40%.

Из-за высоких цен многие родители не могут позволить себе купить детское питание, и это вынуждает их пойти на кражу. Генеральный директор и владелец сети Good Pharm Охад Сэндлер, что за последние месяцы их число значительно увеличилось.

Об этом передает издание Times of Israel.

Компании сообщают о росте количества украденных товаров на 30-45%, что приводит к тому, что магазины убирают детские товары из полок и запирают их за прилавками. Высокие цены вынуждают родителей воровать, чтобы прокормить своих детей.

«В основном вы сталкиваетесь с ситуациями, которые действительно неприятны. Мать, отец, пытающиеся украсть, чтобы удовлетворить основные потребности своих детей», — сказал Сэндлер.

При чем, рост цен не ограничивается детскими товарами. В последние месяцы израильтяне изо всех сил пытались справиться с растущими ценами по всем направлениям. Когда цены на бензин упали, то на электроэнергию выросли на колоссальные 8,6%, а субсидируемые государством молочные продукты, включая молоко и желтый сыр, подорожали на 4,9%.

Министерство социального обеспечения и социальных служб отреагировало на ситуацию и заявило, что на следующей неделе семьи получат ваучеры задним числом для покрытия стоимости детского питания в июле, а также для оплаты продуктов до августа.

Согласно данным, представленным комитетом Кнессета по труду и социальному обеспечению в декабре, по сравнению с другими странами ОЭСР детские смеси стоят в Израиле на 80% дороже, чем в других странах.

«Курсор» писал ранее, что импортер потребительских товаров «Дипломат» решил приостановить повышение цен до окончания сезона еврейских праздников.