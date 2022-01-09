Сотрудника детского сада в Иерусалиме арестовали по подозрению в насилии над детьми

Сотрудник детского сада, житель Иерусалима, был задержан сегодня (в воскресенье) для допроса по подозрению в насилии в детском саду. Это произошло после того, как мать, пришедшая забрать сына из детского сада, обнаружила на нем следы насилия. Полиция начала расследование этого дела.

Мать сообщила о подозрении в насилии в отношении ее сына в детском саду в Иерусалиме и сообщила о своих выводах в полицию в воскресенье, 9 января, днем.

Согласно ее отчету, она заметила физические признаки насилия на теле ребенка, когда подошла, чтобы забрать его.

Прибывшие на место сотрудники полиции провели предварительное расследование.

Полиция задержала для допроса одного работника детского сада, жителя Иерусалима.

В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование происшествия.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Израиле 6 подозреваемых арестованы в мошенничестве на общую сумму более миллиона шекелей.

Подозреваемые выдавали себя за представителей страховых и инвестиционных компаний, обманывали преимущественно пожилых людей и инвалидов, мошенническим образом вымогая у них деньги.

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