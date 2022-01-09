В Иерусалиме снова вспыхнули антиправительственные протесты

Видео с места событий показали в сети.

В Иерусалиме снова вспыхнули протесты против действующего правительства. Люди вышли на улицы с плакатами возле здания кабинета премьер-министра Нафтали Беннета.

Об этом сообщает телеграм-канал «Израиль | Медиа Архив» .

«Жители всей Иудеи и Самарии пришли на это место в знак протеста против намерения разрушить иешиву Хомеша», — сообщили на телеграм-канале.

Кроме того, они требуют подключить электричество к молодым израильским поселениям в этих регионах.

Также в сети показали видео с места событий:

Напомним, что еще вчера в Израиле в трех разных местах прошли протесты — у дома депутата Йом Тов Калфон, у дома Лапида и в Раанане.

Также Курсор сообщал, что правительство начало снос израильских построек в поселении Хомеш. Также в сети появились видео с места событий.

Как рассказал министр по делам диаспоры Нахман Шай, Ешиву Хомеш нужно оставить нетронутой.

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