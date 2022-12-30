Советник Байдена прилетит в гости к Нетаниягу: названы цели визита

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прибудет в Израиль в середине января, чтобы встретиться с новым израильским руководством.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на пятерых израильских и американских официальных представителей.

Отмечается, что американцев, в частности, волнует ситуация на палестинских территориях в свете широких планов экстремистского крыла правительства Нетаниягу. Речь идет о расширении поселений и признании нелегальных форпостов.

Так, в Вашингтоне хотят удостовериться, что новый кабинет Нетаниягу не готовит им сюрпризы в виде аннексии территорий, а также несогласованного строительства за «зеленой чертой».

Кроме того, Белый дом встревожен антилиберальными тенденциями в правительстве, контролируемом религиозными партиями, в частности в отношении к национальным и сексуальным меньшинствам в Израиле.

Как сообщал Курсор, госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил лидера Ликуд Биньямина Нетаниягу с тем, что ему удалось сформировать правительство.

Госсекретарь США не единственный, кто поздравил Нетаниягу с формированием правительства. Так, 22 декабря, состоялась беседа президента россии владимира путина* и лидера Ликуда.

Кремлевский диктатор поздравил назначенного премьер-министра в связи с образованием нового правительства, а также разговор касался войны в Украине. Нетаниягу выразил надежду, что стороны найдут способ для завершения войны, а также добавил, что хочет предотвратить получение Ираном ядерного оружия и пресечь его попытки создания военной базы на нашей северной границе.

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