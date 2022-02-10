Советники по национальной безопасности США и Израиля обсудили Иран и Украину

Сегодня, 10 февраля, состоялась встреча между советниками по нацбезопасности США и Израиля Джейком Салливаном и Эялем Хулатой, которые обсудили ряд ключевых вопросов.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в среду обсудил со своим израильским коллегой Эялем Хулатой ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе иранскую угрозу и опасения по поводу российского вторжения в Украину.

Салливан подтвердил непоколебимую поддержку президентом Джо Байденом безопасности Израиля и обеспечения того, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие.

Они также обсудили пути углубления американо-израильского сотрудничества в области науки и инноваций и договорились поддерживать тесную координацию между своими межведомственными группами.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Израиль передает самолеты F-15, выведенные из строя, обратно в США.

Стало известно, что израильские ВВС передают обратно самолеты F-15, выведенные из строя во время эксплуатации, обратно в США, где они будут использоваться в качестве тренажеров.

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