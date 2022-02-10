Израиль и США планируют вернуться в ЮНЕСКО

США и Израиль покинули агентство ООН по культуре, науке и образованию в 2019 году. Сначала об этом заявил Трамп, а Нетанияху сообщил, что уходит вслед за ним.

США и Израиль покинули агентство ООН по культуре, науке и образованию в 2019 году. Сначала об этом заявил Трамп, а Нетанияху сообщил, что уходит вслед за ним. Причиной был названа предвзятость к еврейскому государству.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

США прекратили финансировать ЮНЕСКО еще раньше, в 2011 году, после того, как Палестинская автономия стала полноправным членом ЮНЕСКО, из-за законов, запрещающих США финансировать любую международную организацию, признающую палестинскую государственность при отсутствии мирного соглашения с Израилем.

В настоящий момент, Израиль не возражает против возвращения США в организацию, что дает возможность Конгрессу проголосовать за выделение в бюджете суммы 500 миллионов долларов долга ЮНЕСКО и возвращения в организацию.

США хотят противостоять влиянию Китая в организации, в настоящий момент на страну приходится 15% взносов. Американские власти получили заверения от агентства, что с Израилем больше не будут обращаться так, как раньше.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в 2021 году британские евреи зафиксировали самый высокий показатель в Европе антисемитских инцидентов.

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