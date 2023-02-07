Совместный с рф завод по производству беспилотников: в Иране выступили с заявлением

Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани во вторник опроверг слухи о том, что Тегеран совместно с москвой* работает над строительством завода по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Канаани назвал сообщения «полностью не соответствующими действительности», отметив, что «страны, которые являются крупнейшими поставщиками оружия и техники одной из сторон [украинского] конфликта, пытаются ввести мировое общественное мнение в заблуждение, распространяя фейковые новости».

По сообщениям иранских СМИ, его заявление стало реакцией на статью Wall Street Journal, в которой говорилось, что планируемый завод сможет производить 6000 иранских беспилотников того типа, который москва использует в войне в Украине.

На прошлой неделе Соединенные Штаты ввели санкции против еще нескольких лиц, связанных с иранской фирмой, производящей БПЛА, заявив, что это оружие используется россией в Украине.

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