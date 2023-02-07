В британской разведке назвали основную цель нового наступления рф в Украине

Армия российской федерации в текущем месяце готовит новое масштабное наступление на территорию Украины. И основная цель такой операции состоит в том, чтобы полностью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщается на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В сводке сказано, что российские военные не имеют значительных успехов на фронте, им удалось отвоевать территорию всего на несколько сотен метров в неделю. Это может указывать на тот факт, что оккупантам не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, чтобы провести успешное наступление.

В британской разведке считают, что в ближайшие недели рф не сможет нарастить необходимые силы, которые могли бы существенно повлиять на исход войны.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация за то, что напала на украинскую территорию и совершила на ней массовые военные преступления рано или поздно заплатит высокую цену. Эту войну она не выиграет, а после проигрыша, страна-агрессора просто развалится и этот процесс неизбежен.

Еще мы писали, что война, которую российская федерация развязала на территории Украины, длится уже почти год и сроки ее завершения зависят, в частности от поставок вооружения ВСУ.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что россия вторглась на чужую территорию и начала совершать массовые военные преступления, а это никак нельзя решить мирным путем. Конец войны может быть зафиксирован при выполнении трех элементов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!