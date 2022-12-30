SpaceX запустила в космос израильский спутник-разведчик SpaceX запустила в космос израильский спутник-разведч

Компания SpaceX сегодня запустила в космос израильский разведывательный спутник EROS C-3. Это уникальный аппарат, его стоимость составляет приблизительно 186 миллионов долларов.

Об этом компания сообщила в Твиттере.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником EROS C-3 был осуществлен с космодрома в Калифорнии, США. Все этапы запуска прошли четко по плану.

В компании отмечают, что израильские спутники EROS C-3 дают возможность оборонным и разведывательным ведомствам/компаниям проводить операции в условиях полной конфиденциальности и защиты данных. Аппарат стоит около 186 миллионов долларов.

Добавим, что для SpaceX этот полет стал 61-м – и последним в 2022 году.

Как сообщал Курсор, в сентябре космический телескоп Уэбба впервые в истории снял планету за пределами Солнечной системы. Снимок был опубликован на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Кроме того, Курсор информировал о том, что при помощи марсианского летательного аппарата ученые из NASA смогли увидеть новые ракурсы поверхности Марса.