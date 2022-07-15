Спасатели устраняют утечку газа в Ришон-Ле-Ционе

Пожарные занимаются устранением последствий утечки газа, которая вызвала распространение газового облака на улице Ха-Баним. Утечка произошла в результате повреждения аккумуляционного трубопровода.

Сообщается о произошедшей утечке и скопившемся облаке газа в городе Ришон-Ле-Цион.

Об этом сообщил Maariv.

На месте работают пожарные и спасательные команды.

На место инцидента на улицу Ха-Баним прибыла вахта со станции Ришон ле-Цион, которая заметила утечку из аккумуляционного трубопровода. Пожарные службы организовали слив воды, который должен остановить распространение газового облака.

Помощь спасателям по устранению последствий утечки газа осуществляет также газовый техник, который присутствовал на месте происшествия.

«Курсор» сообщал, что женщине, сломавшей лодыжку при выходе из автобуса, выплатили 350 тыс. шекелей. 40-летняя жительница Холона, которая упала при выходе из автобуса компании «Эгед» и сломала лодыжку, получила компенсацию.

Наш сайт писал, что американский турист упал в кратер Везувия, делая селфи. За туристом, потерявшим равновесие, спустились несколько гидов, которые помогли ему выбраться из воронки кратера вулкана.

«Курсор» ранее информировал, что израильтянин гулял со своим сыном, сорвался и упал в кратер вулкана Стромболи. Сын вместе с проводником вызвали помощь. На место прибыли спасательные отряды и военные.

Редакция также сообщала, что больница выплатит 12,5 миллиона шекелей девушке, которая 24 года назад заболела сильным недугом мозга из-за преждевременных родов.