Спасла солдатам жизни: террористы убили ценную собаку элитного подразделения

Начальник полиции сказал, что Yamam K9 Zili «спас» солдатам жизни во время перестрелки с террористами в Шхеме.

Израильская полиция сообщила, что во время сегодняшней перестрелки в городе Шхем палестинские террористы убили собаку, принадлежавшую элитному подразделению полиции по борьбе с терроризмом Ямам.

По словам военных, во время рейда были убиты трое палестинцев, в том числе разыскиваемый террорист, ответственный за несколько обстрелов израильских солдат и мирных жителей в Иудее и Самарии.

כלב הימ"מ שנהרג במבצע בשכם לכד את רוצח אורי אנסבכר ז"ל https://t.co/bnoFEJFDtv pic.twitter.com/XPopk0EUJO — ערוץ 7 (@arutz7heb) August 9, 2022

Собака, 9-летняя Зили, была отправлена ​​в дом, который войска окружили в Старом городе Шхема, но ее убили. Позже труп собаки извлекли войска, и она будет похоронена на военном собачьем кладбище.

По данным полиции, Зили участвовала в сотнях операций «Ямам» за последние годы, в том числе в поимке палестинца, который позже признал себя виновным в убийстве и изнасиловании израильского подростка Ори Ансбахер в Иерусалиме в 2019 году.

Зили в то время отправили в здание, и она удерживала преступника, пока не прибыли офицеры Ямама, чтобы арестовать его.

«Сегодня утром он, вероятно, спас жизни солдат», — заявил начальник полиции Коби Шабтай, добавив, что Зили был «настоящим четвероногим воином».

«Его будет не хватать подразделению, его будет не хватать кинологам и бойцам, которых он неоднократно сопровождал в оперативной деятельности», — сказал Лапид в заявлении, предоставленном его офисом.

Напомним, что израильские силы безопасности ликвидировали сегодня главу «Бригад мучеников Аль-Аксы» Ибрагима Набулси в Шхеме. Фото и видео смотрите здесь.