Специалисты посоветовали, как восстановить водный баланс после сухой голодовки на Йом-Кипур

Специалисты подсказали, как подготовить организм к голоданию, чем следует разговляться, а также какие продукты вызывают наибольшую жажду.

Организм человека нуждается в пище и жидкости, чтобы выжить. Так что же происходит, когда вы должны поститься в Йом-Кипур?

Если вы будете соблюдать несколько простых правил перед началом поста, во время него и в конце, вы сможете пройти Йом-Кипур легко и без вреда.

Перед постом нужно пить много воды

Не стоит выпивать полтора литра воды за минуту до начала голодания. Заранее приготовьте себе бутылку воды и не забывайте постоянно пить из нее в течение дня перед голоданием.

В бутылку можно добавить кубики ананаса, ломтики лимона или стебли мяты, чтобы сделать ее вкуснее.

Избегайте употребления кофеина, в том числе колы

Мы наслаждаемся и своей жизнью, и своей пищей с соленым, острым и сладким вкусом, но учтите, что специи и сахар могут вызывать жажду. Так что рекомендуется избегать их за несколько часов до поста.

Врачи советуют в течение дня перед голоданием есть виноград, финики и изюм, которые помогут восполнить имеющиеся запасы сахара в организме. Также следует употреблять сложные углеводы - хлеб, крекеры, рис и макароны небольшими порциями в течение дня до голодания.

Не переусердствуйте с предварительным приемом пищи

Может показаться разумным наесться, но на практике это только обременяет организм. Пищеварительный процесс «тратит впустую» жидкости, которые мы предпочли бы сохранить до конца поста.

Рекомендуется в течение дня и во время постного приема пищи насыщать организм нежирными белками, такими как курица, индейка и рыба. Также лучше избегать говядины, которая переваривается медленнее и вызывает тяжесть.