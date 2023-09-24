Специалисты посоветовали, как восстановить водный баланс после сухой голодовки на Йом-Кипур

Организм человека нуждается в пище и жидкости, чтобы выжить. Так что же происходит, когда вы должны поститься в Йом-Кипур?
Если вы будете соблюдать несколько простых правил перед началом поста, во время него и в конце, вы сможете пройти Йом-Кипур легко и без вреда.
Перед постом нужно пить много воды
Не стоит выпивать полтора литра воды за минуту до начала голодания. Заранее приготовьте себе бутылку воды и не забывайте постоянно пить из нее в течение дня перед голоданием.
В бутылку можно добавить кубики ананаса, ломтики лимона или стебли мяты, чтобы сделать ее вкуснее.
Избегайте употребления кофеина, в том числе колы
Мы наслаждаемся и своей жизнью, и своей пищей с соленым, острым и сладким вкусом, но учтите, что специи и сахар могут вызывать жажду. Так что рекомендуется избегать их за несколько часов до поста.
Врачи советуют в течение дня перед голоданием есть виноград, финики и изюм, которые помогут восполнить имеющиеся запасы сахара в организме. Также следует употреблять сложные углеводы - хлеб, крекеры, рис и макароны небольшими порциями в течение дня до голодания.
Не переусердствуйте с предварительным приемом пищи
Может показаться разумным наесться, но на практике это только обременяет организм. Пищеварительный процесс «тратит впустую» жидкости, которые мы предпочли бы сохранить до конца поста.
Рекомендуется в течение дня и во время постного приема пищи насыщать организм нежирными белками, такими как курица, индейка и рыба. Также лучше избегать говядины, которая переваривается медленнее и вызывает тяжесть.
Во время поста лучше отдыхать
По пустым улицам хочется идти пешком, но не во время поста. По возможности избегайте физических нагрузок. Лучше находиться в тени и дать телу расслабиться.
Для подавления чувства голода во время голодания рекомендуется вдыхать запах корицы, гвоздики, кардамона или табака.
После поста: еды хватит на всех
Мы должны сначала вернуть жидкость в организм. Можно пить воду и слегка подслащенные напитки, такие как травяной чай или сладкий домашний лимонад.
Начните разговляться легкими продуктами, такими как печенье или сладкий хлеб. Примерно через час вы можете съесть легкую пищу, которая не будет вас отягощать, например, суп.
И самое главное: пусть у вас будет легкий пост!
Как сообщал Курсор, на молитву в канун Йом-Кипура на Храмовую гору в воскресенье, 24 сентября, поднялись 595 евреев. Этот показатель на 19% превысил предыдущий рекорд по количеству людей, поднявшихся на Храмовую гору в канун Йом-Кипура. Прежнее достижение было зафиксировано в прошлом году.
Также мы писали о том, что службы безопасности Израиля повысили уровень готовности к Йом-Кипуру в связи с угрозой совершения терактов в праздничные дни. Тысячи полицейских будут развернуты по всей стране, при этом особое внимание будет уделяться синагогам и общественным местам.