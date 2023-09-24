Побит рекорд посещения израильтянами Храмовой горы накануне Йом-Кипура

Прежнее достижение было зафиксировано в прошлом году.

На молитву в канун Йом-Кипура на Храмовую гору в воскресенье, 24 сентября, поднялись 595 евреев.

Об этом сообщает Kanal7.

Отмечается, что этот показатель на 19% превысил предыдущий рекорд по количеству людей, поднявшихся на Храмовую гору в канун Йом-Кипура. Прежнее достижение было зафиксировано в прошлом году.

Издание отмечает, что даже завтра, в пост Йом-Кипур, многие евреи пойдут на Храмовую гору для молитвы в святой день. Храмовая гора будет открыта для евреев утром с 7:00 до 11:30, а также днём с 13:30 до 14:30.

Как сообщал Курсор, президент Ицхак Герцог считает Йом-Кипур подходящим днем для самоанализа и прощения, а также размышления о будущем. Также он напомнил, что Война Судного дня является одной из самых трудных и болезненных в истории Израиля, которая изменила нашу страну и общество, в частности, а также оставила после себя много уроков.

Под вышеупомянутыми уроками Герцог подразумевал полученные знания на политическом и военном уровне, и важность нашей устойчивости и сплоченности.

"Из проклятой войны мы узнали об опасности, которая таится в том, что мы позволяем себе стать пленниками парадигм, а также о том, что мы не должны упускать возможности для укрепления «Шалом Баит», нашего собственного внутреннего мира", - подчеркнул глава государства.

Также мы писали о том, что службы безопасности Израиля повысили уровень готовности к Йом-Кипуру в связи с угрозой совершения терактов в праздничные дни. Тысячи полицейских будут развернуты по всей стране, при этом особое внимание будет уделяться синагогам и общественным местам.