Спикер Кнессета озвучил «непопулярную» позицию касаемо Закона о возвращении

Другой министр сказал, что вопрос просто рассосется, а закон останется без изменений.

Спикер Кнессета Амир Охана заявил на закрытом заседании, что он против внесения каких-либо изменений в Закон о возвращении и что он является одним из немногих членов коалиции, которые так думают.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

«Я не думаю, что его следует менять, я уже говорил это раньше, — сказал Охана группе высшего руководства Всемирной сионистской организации(ВСО) во время визита в Кнессет во вторник. — Я один из членов коалиции, которые считают, что не должно быть изменений [внесенных в Закон о возвращении]».

Охана сказал, что «у нас разные взгляды и точки зрения в коалиции». Он добавил, что «нам нужно быть достойными звания «Родина еврейского народа».

Охана не одинок в своей позиции. Другой министр сообщил The Post, что «голосование по поправке к Закону о возвращении и пункту о внуках не входит ни в одну из повесток дня министров» и что «похоже, этот вопрос рассосется».

Кроме того, министр по делам диаспоры Амихай Шикли сказал неделю назад в интервью израильской журналистке Мири Михаэли, что израильское правительство «не собирается отменять пункт о внуках [Закона о возвращении]», а скорее будет создан комитет, который обсудит этот сложный вопрос.

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