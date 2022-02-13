Спикер Палаты представителей США Пелоси в среду посетит Израиль

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси планирует в среду посетить Израиль. Ведущий демократ будет встречен официальной церемонией в Кнессете.

В среду депутат-демократ посетит Кнессет, где ее встретят на официальной церемонии, а затем она понаблюдает за обсуждением на пленуме.

Напомним, это не первый визит Пелоси в Израиль. Совсем недавно она возглавляла делегацию представителей демократов в Израиле в 2018 году в преддверии 70-летия независимости страны. Эта поездка также включала посещение Иордании.

Пелоси считается стойким сторонником Израиля, поддерживающая тесные отношения с еврейской общиной США.

В комментариях для прессы перед встречей с министром иностранных дел Яиром Лапидом во время его визита в Вашингтон в октябре прошлого года Пелоси сказала, что «Израиль всегда был важным элементом в Конгрессе Соединенных Штатов, и таким остается».

Она добавила: «Для многих из нас поддержка Израиля заложена в ДНК».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Лапид встретился с заместителем министра иностранных дел Украины.

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