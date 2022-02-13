Министерский комитет утвердил законопроект о голосовании членов летного экипажа

Министерский комитет по законодательным вопросам сегодня (воскресенье) утвердил законопроект о голосовании членов летного экипажа депутата Евгения Соба (Исраэль Бейтейну), председателя израильского авиационного лобби.

Законопроект вносит поправки в Закон о выборах в Кнессет таким образом, что за два дня до выборов в аэропортах будут созданы специальные избирательные участки, где смогут проголосовать летчики, которые будут работать за пределами Израиля в день выборов, и их данные будут заранее предоставлены Управлением авиации директору Центральной избирательной комиссии.

Депутат Кнессета Евгений Соба сказал: «Право голоса лежит в основе израильской демократии, и она годами избегала экипажей самолетов из-за их приверженности своей работе.

«Этот законопроект поможет широкой общественности реализовать свое право и принять участие в демократическом торжестве, — добавил депутат Кнессета Соба — Я хотел бы поблагодарить всех людей, которые помогли продвинуть законопроект, и особенно Ассоциацию израильских пилотов, возглавляемую капитаном Мейданом Баром, и надеюсь, что мы сможем быстро продвинуться вперед».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что глава минтуризма обвинил Бен-Гвира в том, что туристы перестали посещать Израиль.

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