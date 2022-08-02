«Сплюнул кровь и вырвало»: ребенок из Самарии обнаружил во рту жуткую находку

Мальчик обнаружил, что к его верхнему небу прилипла пиявка. Он проходил с ней несколько дней.

8-летний ребенок из мошава Нахалиэль в Самарии в среду вечером отправился со своей семьей на родник недалеко от своего дома.

«Обычно мы довольно часто ходим гулять к родникам рядом с домом, — сказала мать мальчика. — В этом районе есть два водохранилища, и мы провели там несколько часов в среду на прошлой неделе».

На следующий день, в четверг мальчик пожаловался на легкую боль в горле. «Это была незначительная жалоба, не было ничего необычного», — сказала мать.

В пятницу, вскоре после того, как он проснулся, он сказал, что чувствует что-то во рту. Он начал срыгивать кровь.

«Мы точно не понимали, что это такое. Я и предположить не могла, что это пиявка. Я сфотографировала ее и отправила медсестре в нашу больничную кассу, — сказала мать. — В тот момент она предположила, что, возможно, у него вздулся кровеносный сосуд во рту. Мы пошли к врачу в центре, который сразу распознал, что это животное, и отправил нас в отделение неотложной помощи. Мы поняли, что он проглотил воду, и пиявка попала в рот».

Мальчик находится в Детском медицинском центре при «Каплане» в сопровождении отца. Бригада медиков извлекла пиявку из его неба, сейчас он проходит ряд анализов и получает антибиотики для предотвращения инфекции.

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