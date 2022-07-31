В Самарии ранен израильтянин при попытке насильственного угона автомобиля

Мужчина рассказал, что трое палестинцев начали бросать в него камни, использовать перцовый спрей и силой вытащили его из машины.

Израильтянин получил легкие ранения после того, как на него напала группа палестинцев, пытавшихся угнать его машину недалеко от города Аззун в Самарии.

Как сообщают СМИ, мужчина рассказал, что пытался сделать разворот на въезде в город, но трое палестинцев начали бросать в него камни, использовать перцовый спрей и силой вытащили его из машины.

Другие палестинцы отвели его в близлежащую поликлинику для оказания медицинской помощи.

По данным СМИ, напавшей на него группе не удалось угнать его машину.

יהודי נפצע בראשו מאבנים שיידו לעברו ערבים בפאתי עזון שממזרח לקלקיליה. לפי מקורות ערביים ברח מהמקום יהודי אחר שהותקף גם הוא. pic.twitter.com/aCzBF4EnPy — עומרי חיים | Omri Haim (@HaimOmri) July 31, 2022

Напомним, что сегодня в Ашдоде на пляже погиб 30-летний мужчина. Он рыбачил возле пляжа на волнорезе. Однако внезапно упал и оказался зажат между бетонными конструкциями. Очевидцы не смогли помочь ему самостоятельно, а потому вызвали спасателей.

Редакция также сообщала, что арабские террористы сожгли машину рава Дов Лиора. Еще в его дом бросали бутылки с зажигательной смесью, а машина перед домом полностью сожжена.

Кроме того, благодаря операции под прикрытием, длившейся около 48 часов, силы безопасности арестовали одного из самых опасных сексуальных преступников в Израиле.