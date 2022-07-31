В Самарии ранен израильтянин при попытке насильственного угона автомобиля

16:51, Сегодня
Происшествия, Новости Израиля, Zahav
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Фото: Roy Alima/Flash90

Мужчина рассказал, что трое палестинцев начали бросать в него камни, использовать перцовый спрей и силой вытащили его из машины.

Израильтянин получил легкие ранения после того, как на него напала группа палестинцев, пытавшихся угнать его машину недалеко от города Аззун в Самарии.

Как сообщают СМИ, мужчина рассказал, что пытался сделать разворот на въезде в город, но трое палестинцев начали бросать в него камни, использовать перцовый спрей и силой вытащили его из машины.

Другие палестинцы отвели его в близлежащую поликлинику для оказания медицинской помощи.

По данным СМИ, напавшей на него группе не удалось угнать его машину.

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Автор материала:
Алекс Арнав
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