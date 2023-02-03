«Спонсора» Нетаниягу лишили депутатского мандата во Франции — СМИ

Меир Хабиб входит в руководство Союза еврейских организаций Франции, имеет двойное гражданство и состоит в двух политических партиях — во Франции в правой Республиканской партии , в Израиле — в “Ликуде”.

Новым послом Израиля во Франции может стать давний друг и спонсор нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, французский предприниматель и политик Меир Хабиб.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что Хабиб входит в руководство Союза еврейских организаций Франции, имеет двойное гражданство Франции и Израиля и состоит в двух политических партиях — во Франции в правой Республиканской партии , в Израиле — в “Ликуде”.

«Сегодня друга Нетаниягу лишили депутатского мандата за нечестные методы избирательной кампании в Израиле — Хабиб привозил своих избирателей на участки автобусами, в соцсетях за него агитировали влиятельные раввины и политики», — пишет издание.

Согласно информации СМИ, в пятницу Нетаниягу встречался с представителями еврейских общин, и несколько участников встречи рекомендовали ему назначить своим послом в Париже Меира Хабиба. Другие, напротив, считали это плохой идеей — якобы, назначение французского гражданина, депутата Национального собрания послом Израиля усилит подозрения в “двойной лояльности” и может навредить еврейской общине.

«Бывший пиар-советник Нетаниягу, ныне государственный свидетель на его процессе Нир Хефец на допросах назвал Меира Хабиба одним из доверенных спонсоров, “двуногих кошельков” семейства Нетаниягу, который постоянно оплачивает их счета в магазинах и ресторанах во время поездок во Францию», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу в пятницу, 3 февраля, встретился с высокопоставленными лидерами еврейской общины Франции. Встреча состоялась после диалога с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«В наших позициях есть большое совпадение. Это не значит, что они одинаковы, но в интерпретации есть совпадение», — сказал Нетаниягу.

На фоне заявлений об ущербе израильской экономике из-за продвижения судебной реформы премьер-министр отметил, что ранее состоялась встреча с французскими бизнесменами, которые, по его словам, «выразили уверенность в израильской экономике». Он также добавил, что «Израиль очень силен на мировой экономической карте.

Ранее Курсор писал, что встреча Нетаниягу с президентом Франции Эммануэлем Макроном проходила в Елисейском дворце в Париже и длилась около трех часов.

Канцелярия премьер-министра заявила, что «лидеры двух стран подробно обсудили пути борьбы с иранской ядерной угрозой. Премьер-министр Нетаниягу подчеркнул, что необходимо усилить сдерживание против Ирана и его метастазов на Ближнем Востоке.