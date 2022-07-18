Спортсменам Маккабиады обещают особые льготы в случае репатриации

Министерство алии и интеграции заявило, что для спортсменов Маккабиады, которые после завершения соревнований решат иммигрировать в Израиль, разработан специальный пакет льгот.
Об этом сообщает издание Jpost.
Известно, что спортсменам после получения статуса репатрианта предложат ежемесячные стипендии в размере 1 000 шекелей в течение первых девяти месяцев проживания в Израиле, помощь в трудоустройстве, а также специальный 150-часовой курс профессионального изучения иврита.
«Участники Маккабии являются ключевой целевой аудиторией для мероприятий по поощрению алии. Для большинства спортсменов это будет их первый визит в Израиль, и поэтому мы в Министерстве алии и интеграции видим особую необходимость поощрить их к репатриации в Израиль после соревнований», — отметили в министерстве.
Кроме того, специальная помощь будет оказана предпринимателям, которые репатриируются в Израиль после Маккабиады.
Отметим, что 21-е Маккабианские игры проходят в Израиле с 12 по 26 июля, и ожидается, что в них примут участие около 10 000 еврейских спортсменов из 60 стран.
«Курсор» писал ранее, что американский президент Джо Байден в ходе своего визита в Израиль посетил Маккабиаду и принял участие в ее открытии.