Спрос на программистов за год упал почти наполовину — Центральное статбюро

В то же время значительно увеличился спрос на продавцов, работников кухни и уборщиц.

В декабре показатель количества вакансий на израильском рынке труда снизился и составил около 141 тысячи. Самое резкое снижение количества свободных мест зафиксировано в сфере высоких технологий – 35%. В строительном секторе, напротив, наблюдается резкий рост вакансий – за год он увеличился на 12%.

Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического бюро Израиля, информирует портал Детали.

Отмечается, что в четвертом квартале 2022 года спрос на разработчиков программного обеспечения в Израиле снизился примерно на 45% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. Сегодня в этом секторе экономики свободно около 7 300 вакансий, что свидетельствует о некоторой стагнации в сфере высоких технологий.

В то же время значительно увеличился спрос на продавцов (почти 12 тысяч вакансий), на работников кухни и уборщиц.

«В гостиничном бизнесе и пищевой промышленности количество свободных мест снизилось на 21%. Возможно, на это повлиял высокий спрос на работников этой сферы в конце 2021 года на фоне выхода из кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Самый резкий рост количества вакансий зафиксирован в строительной отрасли – 12%», — говорится в материале.

Кроме того, в отчете Центрального статистического бюро Израиля опубликованы уровни спроса на работников по районам. В Центральном и Тель-Авивском округах наблюдается самый высокий спрос на работников – около 40 тысяч и 35 тысяч рабочих мест соответственно.

Спрос на работу в Северном и Хайфском округах самый низкий и составляет 3,98 и 3,99 соответственно.

Снижение спроса на работников в сфере высоких технологий в течение 2022 года привело к резкому снижению спроса на работников в Тель-Авивском округе – примерно на 25% по сравнению с 2021 годом.

Как сообщал Курсор, израильский хайтек называют «локомотивом» отечественной экономики, но в последнее время он замедляется. За шесть месяцев спрос на программистов упал на 37 процентов, а такая тенденция может указывать на спад деловой активности.

Курсор писал ранее, что Центральное статистическое бюро Израиля сообщило, что в прошлом месяце уровень безработицы в стране впервые за долгое время вновь пересек 5-процентную отметку.