Спутниковые фотографии показали повреждения военного объекта в Иране после удара, приписываемого Израилю

На снимках видно поврежденную крышу объекта в Исфахане после того, как он был атакован квадрокоптерами с бомбами в ночь на 28 января.

Спутниковые фотографии, проанализированные Associated Press в пятницу, показали ущерб, нанесенный военной мастерской, атакованной израильскими беспилотниками, что является последним таким нападением на фоне теневой войны между двумя странами.

Хотя Иран пока не дал никаких объяснений того, что производила эта мастерская, атака беспилотника угрожает вновь усилить напряженность в регионе.

Снимки, сделанные в четверг Planet Labs PBC, показали мастерскую в Исфахане, центральном иранском городе, примерно в 350 километрах к югу от Тегерана. AP-анализ изображения по сравнению с более ранними изображениями мастерской показал повреждение крыши строения.

Эти повреждения соответствуют кадрам, показанным иранским государственным телевидением сразу после атаки, на которых видно как минимум две дыры в крыше здания.

Кадры иранского государственного телевидения, а также спутниковые фотографии дают предположить, что крыша здания также могла быть построена из так называемой «решетчатой ​​брони». Структура напоминает клетку, построенную вокруг крыш или бронированных транспортных средств, чтобы предотвратить прямой взрыв ракет или беспилотных летательных аппаратов, несущих бомбы, против цели.

Установка такой защиты в мастерской указывает на то, что Иран знал, что это здание могло быть целью для беспилотника.

Атака произошла в то время, когда теократическое правительство Ирана сталкивается с проблемами как дома, так и за рубежом. Общенациональные протесты потрясли страну после сентябрьской смерти Махсы Амини, курдско-иранской женщины, задержанной полицией нравов страны. Его риал упал до новых минимумов по отношению к доллару США. Тем временем Иран продолжает вооружать Россию беспилотниками-бомбардировщиками, которые Москва использует для атак в Украине на электростанции и гражданские объекты.

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