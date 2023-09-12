Один из самых посещаемых городов Европы ужесточит правила пребывания для туристов

Если ограничения одобрят, сдавать квартиры посуточно в историческом центре города будет невозможно.

Довольно много городов в Европе страдают от чрезмерного туризма. Так, каждый год в них приезжает огромное количество путешественников, из-за чего местные жители сталкиваются с нежелательным поведением, которое иногда доходит даже до вандализма исторических объектов.

Теперь один из главных туристических городов Европы, Флоренция в Италии, объявил о плане борьбы с краткосрочной арендой квартир в городе с целью не допустить пребывания туристов в жилых домах местных жителей и уменьшить ущерб, который они причиняют.

Голосование за существенные ограничения состоится в следующую среду и, вероятно, вступит в силу уже в ноябре этого года. Если все будет одобрено, сдавать квартиры посуточно в историческом центре города будет невозможно. Мэр Флоренции заявил, что это важный шаг, направленный на регулирование вопроса краткосрочной аренды в городе.

Курсор писал, что еще один популярный город Европы вводит для туристов плату за въезд.

Напомним, что в минтуризма придумали, как удовлетворить спрос на отдых в Эйлате и создать рабочие места.

Кроме того, израильских путешественников предупредили о неожиданной опасности на одном из самых популярных пляжей Европы.