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Один из самых посещаемых городов Европы ужесточит правила пребывания для туристов

12:59, Сегодня
Мировые новости
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Фото: Pixabay
Если ограничения одобрят, сдавать квартиры посуточно в историческом центре города будет невозможно.

Довольно много городов в Европе страдают от чрезмерного туризма. Так, каждый год в них приезжает огромное количество путешественников, из-за чего местные жители сталкиваются с нежелательным поведением, которое иногда доходит даже до вандализма исторических объектов.

Теперь один из главных туристических городов Европы, Флоренция в Италии, объявил о плане борьбы с краткосрочной арендой квартир в городе с целью не допустить пребывания туристов в жилых домах местных жителей и уменьшить ущерб, который они причиняют. 

Голосование за существенные ограничения состоится в следующую среду и, вероятно, вступит в силу уже в ноябре этого года. Если все будет одобрено, сдавать квартиры посуточно в историческом центре города будет невозможно. Мэр Флоренции заявил, что это важный шаг, направленный на регулирование вопроса краткосрочной аренды в городе. 

Курсор писал, что еще один популярный город Европы вводит для туристов плату за въезд.

Напомним, что в минтуризма придумали, как удовлетворить спрос на отдых в Эйлате и создать рабочие места. 

Кроме того, израильских путешественников предупредили о неожиданной опасности на одном из самых популярных пляжей Европы.

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