Срочно отстранить: в больнице Вольфсон произошел инцидент с участием заведующего

В минздраве сообщили о срочном отстранении заведующего онкологическим институтом в больнице Вольфсон в связи с инцендентом.

Директор министерства здравоохранения, профессор Нахман Аш, сегодня поручил дисциплинарному инспектору Министерства Здравоохранения вызвать доктора Бренера, заведующего онкологическим институтом в больнице Вольфсон, на слушание перед срочным отстранением от работы после исключительного насильственного инцидента, который произошел вчера в институте.

Об этом сообщили в пресс-службе минздрава.

До сведения минздрава дошло, что вчера утром в кабинет доктора Бренера, заведующего онкологическим институтом больницы Вольфсон, ворвался пациент. До прибытия охранников и полицейского одна из медсестер вошла в кабинет доктора Бренера и вывела пациента.

Через несколько мгновений доктор Бренер вышел из своего кабинета и якобы обратился к медсестрам с криками и ругательствами.

Дежурная медсестра сообщила об инциденте и подала на доктора Бренера жалобу в полицию.

Затем доктор Бреннер покинул место происшествия, отправив пациентам сообщение о закрытии института.

В последнее время уже были предприняты попытки урегулировать споры между заведующим институтом, работающими там медсестрами и руководством больницы с помощью посреднического процесса под руководством судьи в отставке Илы Герстель.

В связи со вчерашним инцидентом генеральный директор Министерства Здравоохранения профессор Нахман Аш решил вызвать доктора Бреннера на слушание перед срочным отстранением.

Слушание будет вести г-н Ицик Ор, отвечающий за дисциплинарную сферу в министерстве здравоохранения.

В свете событий и для того, чтобы обеспечить адекватное и профессиональное лечение пациентов института, д-р Додо Даган, руководитель отдела государственных больниц, поручил больнице Ихилов, Шиба и Шамир Ассаф аРофе подготовиться к приему пациентов для дальнейшего лечения вплоть до особого распоряжения.

В министерство здравоохранения заявили, что они прилагают все усилия, чтобы события не нанесли вреда лечению и безопасности пациентов института.

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