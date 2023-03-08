США финансируют организацию, которая пытается свергнуть правительство Нетаниягу – американский сенатор

Вашингтон также обвинили в финансировании арабского терроризма.

Сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что нынешня администрация Джо Байдена и демпартии США напрямую вмешиваются в демократические процессы суверенного государства Израиль.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля».

В частности, он сказал, что администрация Байдена финансирует левую организацию «Движение за чистоту власти», которая пытается свергнуть демократически избранное правительство Биньямина Нетаниягу, вместо того чтобы помогать Израилю остановить ядерный Иран.

Интересно, нынешнее правительство Израиля он определяет как право-центристское. Также сенатор-республиканец считает, что администрация Байдена финансирует арабский террор против Израиля, переводя средства некоммерческим организациям на строительство инфраструктуры для ПА и призывает перестать переводить им деньги.

Также «Курсор» сообщал, что Трамп заявил, что россии нужно позволить «захватить» части Украины.

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