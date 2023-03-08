Трамп заявил, что россии нужно позволить «захватить» части Украины – СМИ

Во время радиоинтервью с ведущим Fox News Шоном Хэннити экс-президент США Дональд Трамп рассказал, как он мог бы предотвратить войну в Украину, но телеканал решил вырезать эту часть.

Об этом сообщает Daily Beast.

Экс-президент республиканец якобы сказал, что россия «ничего не взяла», пока он был в Белом доме, потому что президент рф владимир путин «понимал», что «он бы никогда этого не сделал». Теперь же Трамп якобы полагает, что все, что ему нужно было сделать, – это позволить *россии «захватить» части Украины.

«Я мог бы договориться. В худшем случае я мог бы договориться о том, чтобы дать им что-то захватить, есть определенные районы, которые, честно говоря, являются русскоязычными, но это была бы сделка», – привели Daily Beast вырезанную цитату бывшего лидера Белого дома.

Позже Хэннити показал отрывки из своего интервью с Трампом в своей программе Fox News, а также основные моменты речи Трампа на Консервативной конференции политических действий. Хотя Хэннити показал фрагмент, в котором экс-президент хвастался, что мог бы остановить войну, он пропустил ту часть, где Трамп раскрыл свой план.

Вместо этого, вскоре после того, как Трамп говорит: «Я мог бы вести переговоры», звук быстро пропускает около 30 секунд времени речи, прежде чем возобновиться, после чего бывший президент жалуется на то, что «Китай больше не уважает Соединенные Штаты».

Помимо утверждения, что он остановил бы россию от полномасштабного вторжения в Украину, заключив сделку, позволяющую ей «что-то захватить», Трамп также якобы сказал в части, не показанной Fox, что на фронте «умирает гораздо больше людей, чем сообщается». Он якобы повторил, что этого «никогда бы не случилось» под его наблюдением.

Также «Курсор» сообщал, что Трамп публично пригрозил Китаю.

Помимо этого недавно сын Трампа высмеял Зеленского.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!