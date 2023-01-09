США незаметно критикуют судебную реформу Израиля – СМИ

Журналисты утверждают, что администрация президента США Джо Байдена расплывчато критикует запланированную перестройку правовой системы Израиля, о которой недавно объявило правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«В целом, независимые институты Израиля имеют решающее значение для поддержания процветающей демократии в стране, и наши общие демократические ценности лежат в основе наших двусторонних отношений», – сказано в заявлении Государственного департамента США, которое было распространено среди журналистов, запросивших комментарии.

Также советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на пресс-конференции, что на следующей неделе он планирует посетить Израиль для встреч с высокопоставленными чиновниками в правительстве Нетаниягу, чтобы лучше понять планы Иерусалима на будущее.

Ранее мы рассказывали о запланированном дипломатическом визите государственного секретаря Энтони Блинкена в Израиль, что обусловлено формированием нового правительства. Уже в конце месяца американский чиновник прибудет в нашу страну для встречи с Нетаниягу на фоне опасений Белого дома по поводу значительных шагов Израиля в отношении палестинцев.

«Курсор» сообщал, что судебную реформу резко осудил лидер оппозиции и председатель «Еш Атид» Яир Лапид. По его мнению, объявленная министром юстиции Яривом Левиным реформа является не правовой, а «радикальной сменой режима».

Бывший премьер-министр считает, что предполагаемые изменения отменяют Декларацию независимости и отрезают от семьи либеральных государств. По его словам, «это не поправка к демократии, это устранение демократия», потому что если правительству страны позволено делать что угодно – «это не демократия».