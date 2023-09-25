США официально объявят об отмене въездных виз для израильтян – названа дата

Наших граждан ждут приятные изменения.

27 сентября Вашингтон объявит о присоединении Израиля к программе безвизового въезда в США, а 28 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен подпишет безвиз между странами.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Согласно новым правилам, израильтяне с биометрическим паспортом смогут посещать США по менее дорогой электронной визе, стоимость которой составляет 21 доллар.

"Это хорошая новость для всех граждан Израиля! Как мы уже объявили в начале года, в течение нескольких недель израильтяне смогут посещать Соединенные Штаты, не дожидаясь длительного ожидания визы из американского посольства", – заявил министр иностранных дел Эли Коэн.

По его словам, присоединение нашей страны к программе безвизового въезда – политическое достижение и хорошая новость для всех израильтян. Освобождение от виз позитивно повлияет на экономику в целом и туризм в частности, сократив бюрократию и расходы.

Кроме этого, Коэн поблагодарил президента США Джо Байдена и Энтони Блинкена.

"За их поддержку и лидерство в предоставлении безвизового режима для израильтян, и особенно уходящего в отставку посла США Тома Найдса за руководство проектом здесь, в Израиле", – добавил он.

Израиль стал 41-й страной, присоединившейся к программе безвизового въезда в США.

Ранее появилась информация, что Байден поставил Нетаниягу ультиматум во время встречи в Нью-Йорке.

Также "Курсор" сообщал, что еще одна страна увеличит налог для туристов.