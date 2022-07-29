США осудили главу Ирана за нападки в сторону Запада

Пост в Twitter иранского лидера Али Хаменеи был осужден не только произраильскими активистами из разных стран, но и спецпосланником США по борьбе с антисемитизмом.

Представитель США по борьбе с антисемитизмом Дебора Липштадт раскритиковала верховного лидера Ирана Али Хаменеи за пост в Twitter, что западные державы являются «мафией, контролируемой сионистскими торговцами».

Твит Хаменеи не первый раз вызвал недовольство произраильских сторонников, которые давно призывают Twitter заблокировать лидера Ирана в связи с разжиганием ненависти.

«Западные державы — это мафия. На вершине этой мафии стоят видные сионистские коммерсанты, а политики им подчиняются. США — их витрина, и они разбросаны повсюду», — говорится в твите Хаменеи, который был опубликован в среду и оставался на сайте по состоянию на утро пятницы.

Дебора Липштадт, спецпосланник США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом, выступила против иранского лидера: «Мы осуждаем этот продолжающийся вопиющий антисемитизм. Такая риторика неприемлема — не говоря уже об опасности — особенно со стороны главы государства. Она должна быть прекращена», — написала она в Твиттере.

Она также воспользовалась трибуной для осуждения нацистских высказываний венгерского лидера Виктора Орбана, в которых он выразил отвращение к «народам смешанной расы». По словам Липштадт, это «напоминает нацистскую расовую идеологию».

Недавно она также осудила слова члена Комиссии ООН по расследованию 11-дневной войны между Израилем и ХАМАСом в прошлом году в Газе, заявившего, что социальные сети «контролируются в основном еврейским лобби».

«Курсор» писал, что Иран заявил, что агенты Моссада были пойманы при попытке взорвать «секретный объект».

Также мы сообщали, что Иран может возобновить атаки против США и их союзников.