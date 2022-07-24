Иран: Агенты Моссада были пойманы при попытке взорвать «секретный объект»

Иранские СМИ заявили в воскресенье, что агенты Моссада, которые, по заявлению Министерства разведки Ирана в субботу, были пойманы в стране, пытались взорвать «секретный объект» в Исфахане в центральном Иране.
Министерство разведки Ирана объявило в субботу, что поймало сеть агентов Моссада, которые поддерживали контакт с другими агентами в «соседней стране» и проникли в Иран из Курдистана. Министерство заявило, что сеть планировала осуществить «беспрецедентные акты саботажа и террористические операции, используя самое современное оперативное и коммуникационное оборудование и самые мощные взрывчатые вещества».
Министерство добавило, что дополнительная информация будет объявлена позже.
Ранее Курсор писал, что Моссад похитил и допросил высокопоставленного офицера КСИР. Иранский офицер сказал во время допроса, что сожалеет о том, что работает в КСИР. Он занимается передачей террористам Хизбаллы различных вооружений.
Кроме этого, в Турции рассказали, кто руководил иранскими террористами в Стамбуле. По информации турецких спецслужб, террористы уже внимательно осмотрели отель, где остановились израильтяне, намеченные для ликвидации, и сделали фотографии внутри отеля для подготовки к операции.
Попытка похищения израильского дипломата в Турции: новые подробности. СМИ Турции раскрыли имя израильского чиновника, которого пытались похитить иранские агенты.