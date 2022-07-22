Американский генерал: Иран может возобновить атаки против США и их союзников

Генерал ВВС США на Ближнем Востоке говорит, что если Иран возобновит атаки в регионе, они могут привести к новой эскалации.

Генерал ВВС США на Ближнем Востоке предупредил в четверг, что поддерживаемые Ираном военизированные формирования могут возобновить нападения в регионе на США и их союзников и что эти нападения могут привести к новой эскалации на Ближнем Востоке.

Выступая перед журналистами перед вступлением в новую должность на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, где он отвечает за военные операции в Ираке, Сирии, Афганистане и во всем регионе, генерал-лейтенант Алексус Гринкевич сказал, что последние разведданные США о том, что Иран готовится отправить россии* вооруженные и невооруженные беспилотники для использования в войне в Украине, «не являются сюрпризом… но они вызывают беспокойство».

В последние недели американские войска отмечают снижение числа целевых атак по всему региону, поскольку в Йемене продолжается непрочное перемирие между поддерживаемыми Ираном повстанцами-хути и возглавляемой Саудовской Аравией военной коалицией, а продолжающийся процесс формирования правительства в Багдаде заставляет поддерживаемых Ираном ополченцев оставаться в неопределенности, ожидая, пока политический хаос уляжется, прежде чем наносить удары.

Ранее Курсор писал, что в США заявили, что россияне дважды посещали Иран для осмотра боевых беспилотников. В США не раз говорили о том, что Иран готовится передать россии свои ударные беспилотники. Однако в Тегеране это отрицают.

Кроме этого, в Сирии начали обучать россиян работе с БПЛА для войны в Украине. По информации, полученной США, Иран не только готов поставить россии флот атакующих беспилотников, но и обучить их использованию в войне против Украины.

Стало известно, какие именно БПЛА Иран предлагал россии: обнародованы спутниковые снимки. США благодаря спутниковым снимкам «зафиксировали», какие именно беспилотники предлагала россии иранская «оборонка».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!